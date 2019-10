Exclusief voor abonnees Eén van meest gezochte vrouwen opgepakt 23 oktober 2019

00u00 0

De politie heeft gisterochtend één van de meest gezochte vrouwelijke criminelen opgepakt in het Duitse Wuppertal. Een inwoner herkende de Poolse Dorota Kazmierska (44) op de site die de Europese politiedienst Europol afgelopen vrijdag lanceerde. Dorota Kazmierska (foto) werd al jaren gezocht voor de moord op haar man. Ze schoot hem in de nacht van 29 op 30 januari 2008 in het hoofd met een halfautomatisch pistool. De Poolse werd in haar vaderland veroordeeld tot 25 jaar cel, maar verdween toen ze één dag de gevangenis mocht verlaten.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. Kies hier je voordeelperiode: Maandelijks opzegbaar €6,95 per 4 weken Stop wanneer je wil

6 maanden lezen Eenmalig €45 €39 €6 voordeel

12 maanden lezen meeste voordeel Eenmalig €90 €69,50 €20,50 voordeel Ik wil verder lezen