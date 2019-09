Exclusief voor abonnees Eén van eerste dijkhotels in Blankenberge verdwijnt 19 september 2019

Vakantiecentrum Petit Rouge, op de Zeedijk van Blankenberge, sluit in januari de deuren. Het is eigendom van de socialistische mutualiteit Voorzorg Limburg. Het gebouw, dat in zo'n slechte staat was dat er vorige week nog brokstukken van de gevel vielen, wordt afgebroken. Er komen appartementen in de plaats. De dertig werknemers hebben hun ontslag al gekregen. Het hotel was ooit één van de eerste gebouwen op de dijk van Blankenberge en werd later uitgebouwd tot succesvol hotel met ongeveer 78 kamers.