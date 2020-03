Exclusief voor abonnees Eén van deze tien is 02 maart 2020

'De Mol' staat opnieuw in de startblokken. Zondagavond start op VIER de achtste zoektocht naar de meestersaboteur, waarvoor de deelnemers naar Griekenland trokken. Vaste waarde Gilles De Coster tekent weer present als gastheer. Gisteravond werden in 'Café De Mol' alvast de tien kandidaten bekendgemaakt. De gemiddelde leeftijd van het gezelschap is 34,6 jaar, met zes twintigers, twee veertigers en twee vijftigers. Maar wie is de Mol? (MC)

