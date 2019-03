Eén valse noot: val van Keisse 04 maart 2019

Als er dan toch één valse noot was voor Deceuninck-Quick.Step in het openingsweekend: de valpartij van Iljo Keisse in de slotkilometer van Kuurne-Brussel-Kuurne. De 36-jarige wegkapitein kwam in de laatste rechte lijn op de Brugsesteenweg ten val met een renner van Israel Cycling Academy. Dat gebeurde na een kwak in het peloton dat sprintte voor de dichte ereplaatsen. Keisse bleef even liggen, maar zou de laatste tweehonderd meter van de koers toch uitrijden. Een update over een mogelijke blessure kwam er na de wedstrijd niet. Voorlopig lijkt het dus bij een gescheurde broek en flink wat schaafwonden te blijven. (DMM)

