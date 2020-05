Exclusief voor abonnees Eén uur na feestelijke opening al ongeval 22 mei 2020

00u00 0

De nieuwe tunnel onder het Antwerpse Operaplein was nog maar een uur feestelijk geopend door burgemeester Bart De Wever (N-VA) toen hij al moest afgesloten worden door een ongeval. Een te hoog voertuig reed door de tunnel en beschadigde de sproei-installatie. De chauffeur die in de tunnel reed, kwam klem te zitten met zijn voertuig. "Hij respecteerde de duidelijk aangegeven richtlijnen over maximum hoogte niet en reed bovendien te snel", zegt Dirk Delechambre van de Stad Antwerpen. "De schade zou meevallen. We hopen de Jos Brabantstunnel vandaag terug te openen op een veilige manier. De sprinklerinstallatie zal dan uiteraard werken. Jammer dat er zo snel al een ongeval moest gebeuren." De tunnel ging omstreeks 16u weer open. (BSB)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen