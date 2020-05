Exclusief voor abonnees Een tweede verblijf Welkom in het weekend 23 mei 2020

Even heb ik ervan gedroomd, een jaar of vijf geleden: een appartementje aan zee. Om mijn kinderen van zuurstof te voorzien na alweer een alarmerend rapport over de luchtkwaliteit in hartje Antwerpen. En als ondersteunende maatregel voor mijn huwelijk, zoals mijn man en ik wel eens grapten. Allebei zijn wij dol op de zee. Het gebeurde dat wij hevig ruziënd in Antwerpen vertrokken - "Ik moet hier ook altijd alles..." - om een uur later innig gearmd over de dijk te wandelen. Ja, dan denkt een mens al snel: laten we dát maar elk weekend proberen.

