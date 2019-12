Exclusief voor abonnees Een tweede leven 31 Jef Vermassen 24 december 2019

Ze waren weer van allerlei slag en stand, de moorden waarover Jef Vermassen (72) zich in 2019 heeft gebogen. De kappersmoord, de garagistenmoord, de Schellebellemoord, en de naweeën van de parachutemoord, omdat Els Clottemans overdag uit de gevangenis wil. Maar één zaak sprong eruit, omdat ze zo dicht op zijn huid zat, in alle betekenissen: het proces van Mehrnaz Didgar, de neurochirurge die hem in 2016 opereerde aan de rug, en daarmee een tweede leven gaf. Zij doodde in 2017 haar dochter Eline. Het werd een assisenproces van de beste soort: eentje waar ook de maatschappij iets aan heeft, omdat het ging over belangrijke levensvragen. Wat is ouderliefde, en hoe ver mag ze gaan? Wat is depressie, en in hoeverre beïnvloedt de ziekte ons handelen? Wanneer wordt een fout onvergeeflijk? Wat is een kinderleven waard? Vermassen rechtte de rug. Tegen Didgar werd 26 jaar cel geëist, maar ze wandelde na het proces de gevangenis uit. Een tweede leven, op haar beurt. (NV)

