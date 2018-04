Een troostende hand 30 april 2018

Angie Clemens (8) en haar broertje Zachary (5) houden elkaars hand vast in een kliniek in Texas. Daar zien ze elkaar voor het eerst terug, drie weken na het auto-ongeval dat het leven kostte aan hun ouders en hun acht weken oude zus. Angie heeft een hersenletsel en verkeert nog in kritieke toestand. De drie overlevende kinderen - één broer heeft het ziekenhuis al verlaten - hebben nog maanden medische zorg nodig. Op Facebook zamelde de familie al 130.000 euro in.

