Een troon heeft hij al 15 januari 2019

Opmerkelijke foto die gisteravond gedeeld werd via het Instagram-account van N-VA: Bart De Wever gezeten op de 'IJzeren Troon', bekend van de serie 'Game Of Thrones'. De begeleidende tekst bij de 'King in the North' was ook een parodie op de populaire fantasyreeks: 'Brace yourselves, Bartje is coming' - 'Hou je vast, Bartje komt eraan.' Het account post wel vaker 'ludieke' fotomontages. Al kwam er nu meteen commentaar. "De Wever weet toch dat die koning vermoord werd op z'n trouw? Het loopt zelden goed af voor het noorden."

