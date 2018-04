Een topjournalist, die moet z'n schoenen toch niet uitdoen? 10 april 2018

De bekende Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries heeft gisteren op het proces tegen topcrimineel Willem Holleeder voor een uur vertraging gezorgd. De reden: De Vries moest komen getuigen en wilde zijn schoenen niet uitdoen tijdens de veiligheidscontrole aan het gerechtsgebouw. "Je denkt toch niet dat ik me ga uitkleden?", sakkerde de Vries, waarna hij rechtsomkeer maakte richting zijn auto. Maar dat was buiten het Openbaar Ministerie en de advocaten van Holleeder gerekend. Terwijl het proces over liquidaties in het misdaadmilieu stilgelegd werd, voerden zij de druk op. Een uur later kwam De Vries dan toch opdagen én onderging hij de controles. (KSN)