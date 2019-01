Een toefje roze 19 januari 2019

00u00 0

Nu het invloedrijke kleureninstituut Pantone de kleur Living Coral tot Kleur van het Jaar heeft uitgeroepen, mag je ervan uitgaan dat een pak interieurs een toefje roze zullen meekrijgen. Wie een hele muur in zo'n tint te gewaagd vindt, kan decoratie of een klein meubel in Living Coral overwegen.

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN