Eén tattoo en 'Timtation' mag z'n leven lang gratis naar 'marginaalste festival' 24 augustus 2018

Niet dat hij er al geweest is, maar 'Temptation Island'-deelnemer Tim Wauters (31) is zo dol op het Kortrijkse festival Kamping Kitsch Club dat hij het logo op z'n been heeft laten tatoeëren. Dat geeft hem recht op levenslang gratis toegang tot het 'marginaalste festival ter wereld'. "Waarom ik het deed? Omdat ik zot ben", lacht 'Timtation'. "Om los te gaan met drank en vrouwen. Ik heb er zin in. Ik ben vrijgezel, de jacht is open. (lacht)" Naast de Aalstenaar lieten nog 50 anderen het logo op hun lijf zetten. Kamping Kitsch Club vindt komende zaterdag plaats. Wie binnen wil, moet wel verkleed zijn. (LPS)

