Eén tandarts per 1.147 Belgen

In ons land waren in het begin van dit jaar 9.868 tandartsen actief, dat is gemiddeld één per 1.147 inwoners. Er zijn verhoudingsgewijs meer tandartsen actief in Brussel (1 op 776 inwoners), Waals-Brabant (1 op 833), Vlaams-Brabant (1 op 939) en Luik (1 op 1.087). Alle andere provincies zitten onder het gemiddelde. Het slechtst scoort Henegouwen (1 op 1.694), gevolgd door Luxemburg (1 op 1.508), Namen (1 op 1.412), Antwerpen (1 op 1.330), West-Vlaanderen (1 op 1.226), Oost-Vlaanderen (1 op 1.218) en Limburg (1 op 1.180).