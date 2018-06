Een stressvrij varken, en niet alleen dankzij de knuffel van de minister 05 juni 2018

00u00 0

Minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA), al lang tegenstander van castratie bij varkens, kan op zijn twee oren slapen: deze big zal de stresserende praktijk niet moeten ondergaan. Weyts bezocht gisteren een bedrijf in Koekelare waar een nieuwe variant van het Piétrainvarken gekweekt wordt, in opdracht van warenhuisketen Delhaize. Normaal is castratie nodig om de penetrante berengeur uit het vlees te houden, maar bij het verbeterde Piétrainvarken ontsnappen de biggen eraan. "Het vlees is sappig, mals en smaakvol. Precies zoals de klant het wil", zegt Tim Lammens van Delhaize. Het vlees zal niet duurder zijn. "De boer krijgt wel 1 euro extra per varken bovenop de marktprijs en ook de meerprijs voor het voeder betalen we terug." De 178 Vlaamse en 30 Waalse varkensboeren leveren exclusief aan Delhaize. "Zo hebben we absolute controle over het vlees in onze winkelrekken." (GUS)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN