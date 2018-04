Een staatsieportret hoeft niet houterig te zijn 27 april 2018

Geen schuchtere lachjes, geen ingetogen houding of netjes gesteven kleren. Een staatsieportret hoeft helemaal niet saai of houterig te zijn, dat bewijst dit beeld dat fotograaf Erwin Olaf maakte van de Nederlandse koninklijke familie. Koning Willem-Alexander, zijn echtgenote Máxima en hun dochters (vlnr.) prinses Ariane (11), prinses Alexia (12) en kroonprinses Amalia (14) lijken op een catwalk te lopen in hun marmeren Koninklijk Paleis in Amsterdam. Het plaatje zou zo uit een reclame voor de beste volumeshampoo kunnen komen -zie de zwierige haren van de meisjes. Vooral prinses Alexia valt op met haar 'wie-maakt-me-wat-gezicht'. De foto werd gisteren vrijgegeven. Ideetje voor onze koninklijke familie? (FT)

