Een sober feest uit respect voor "iedereen die het moeilijk heeft"

Normaal gezien zou hij honderd 'gewone' medejarigen ontvangen op het paleis, maar gezien de coronamaatregelen viert de koning zijn verjaardag sober, met zijn gezin. De genodigden kregen allemaal een kaartje met de boodschap dat het feest - dat morgen gepland was - niet doorgaat. Ook Filips ouders, broer en zus(sen) zullen er fysiek niet bij zijn. Normaal gezien zitten koning Albert en koningin Paola gedurende deze tijd van het jaar in Italië, maar gezien de situatie daar verblijven ze momenteel wel in België. "Vandaag denk ik aan iedereen die het zwaar te verduren heeft en in het bijzonder aan zij die een dierbare hebben verloren", aldus koning Filip in een boodschap van het paleis. "Ik ben onder de indruk van de talloze uitingen van solidariteit over het hele land. Dat geeft mij vertrouwen in de toekomst. We zullen dit samen overwinnen."

