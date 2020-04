Exclusief voor abonnees Eén skigebied goed voor minstens 1.200 besmettingen 03 april 2020

Het populaire Oostenrijkse skigebied Ischgl is een belangrijke broeihaard geweest van de Europese verspreiding van het coronavirus, zegt een topman van de Oostenrijkse gezondheidsdienst. Ischgl en de omliggende regio van het Paznaundal in Tirol worden gelinkt aan 600 besmettingen in Oostenrijk. Daarnaast zouden er "minstens evenveel, zo niet het dubbele van deze hoeveelheid in andere landen" gelinkt kunnen worden aan de regio. Een Oostenrijkse jurist die deelstaat Tirol wil aanklagen wegens de aanpak van de coronacrisis, kreeg zelfs meldingen van 2.200 toeristen die positief testten nadat ze met vakantie waren geweest in het Paznaundal. Het gaat vooral over mensen uit Duitsland, maar ook Zwitserland, Groot-Brittannië, Nederland en Scandinavische landen. Ischgl ging pas op 13 maart in lockdown, hoewel eerder al duidelijk was dat het besmettingsgevaar er groot was.

