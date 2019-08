Exclusief voor abonnees Een 'selfie' nemen? Dan lijk je onzeker en niet aardig 22 augustus 2019

00u00 0

De selfie is dood, leve de 'posie'! Althans, dat zegt een nieuwe studie van psychologen uit Washington. Zij ontdekten dat wie selfies post op sociale media, overkomt als onzekerder, minder succesvol en minder aardig. Volgens de onderzoekers is het beter om 'posies' online te plaatsen - een ander woord voor klassieke foto's die iemand anders van jou trekt. De hoofdonderzoeker van de studie onderzocht ook of wie meer selfies neemt, meer narcistische trekjes vertoont. Uit de resultaten bleek dat een dergelijk verband niet bestaat.