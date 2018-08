Een schoen van kauwgum 06 augustus 2018

In plaats van per ongeluk in een verdroogd stuk kauwgom te trappen op straat, kan je het kleverige goedje nu ook vrijwillig rond je voeten dragen. Het Amsterdamse 'gumshoe' geeft uitgespuwde kauwgom een tweede leven door er knalroze sneakers van te maken. De zool van de hippe schoen is gemaakt uit weggeschraapte restjes kauwgom vanop de Amsterdamse straatstenen. Daar blijft de zoetigheid normaal zo'n 25 jaar plakken omdat ze zo moeilijk afbreekbaar is. Jaarlijks komt in Nederland ongeveer 1,5 miljoen kilo kauwgom op straat terecht - meer dan 4 ton per dag. Voor 199 euro tik je een knalroze of zwart paar op de kop. En dan maar hopen dat je daarmee niet in een stuk kauwgom blijft plakken.

