Een rode bol voor de peter, een naam voor het olifantje 09 februari 2018

00u00 0

Het dochtertje van de bekendste olifant van het land heeft 28 dagen na haar geboorte een naam: Tun Kai. Tun betekent zaterdag (haar geboortedag), Kai verwijst naar haar moeder (Kai Mook). Dooppeter Kris Peeters mocht de naam verklappen tijdens een ceremonie onder leiding van een hindoepriester. Chandra Kant van de Indiase BAPS-tempel in Antwerpen en zijn twee begeleidsters zetten in de olifantentempel van Planckendael een rood punt op het voorhoofd van alle aanwezigen en knoopten een armband om als teken van verbondenheid. Voor de dochter van Kai-Mook was er een krans van fruit en bloemen, symbool voor een gezond en gelukkig leven.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN