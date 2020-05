Exclusief voor abonnees Een roadtrip door Nederland op z'n Verstappens 04 mei 2020

Na 35 jaar wachten was de Formule 1 gisteren aan zijn comeback toe op het circuit van Zandvoort - ware het niet dat het coronavirus daar anders over besliste. Nederland zal nog een jaartje langer geduld moeten opbrengen om de F1 te mogen verwelkomen. Max Verstappen bood z'n landgenoten dan maar wat troost met een roadtrip door Nederland, die hij maakte vóór de coronacrisis uitbrak. Met dank aan zijn renstal Red Bull Racing, dat een promotiefilmpje opnam met de 22-jarige rijder en zijn teamgenoot Alexander Albon. De rit begon in de haven van Rotterdam, waar de twee bolides uit een container gelost werden, voor een tocht langs windmolens, tulpenkwekerijen, het koninklijk paleis in Amsterdam en het strand van Scheveningen, om dan te eindigen op het circuit van Zandvoort. Afspraak in 2021. (VH)

