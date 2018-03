Een regenboog komt nooit alleen 28 maart 2018

Zou er een pot met goud aan het eind van deze regenbogen staan? Ze zijn er in elk geval sprookjesachtig genoeg voor. Dat het veel regent in Wales, heeft dus duidelijk ook zo zijn goede kanten, want na regen komt een regenboog - en die komt nooit alleen. De eigenaar van een bed and breakfast aan het Tal-y-llynmeer in het Welshe Gwynedd - zelfs de namen doen dromen van verhalen over dwergen of andere magische wezens - kon de natuurpracht fotograferen. Zónder Photoshop. "Zo mooi heb ik ze nog nooit gezien", vertelt hij.

