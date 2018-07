Een record voor de eeuwigheid? 19 juli 2018

Schrik niet bij het raadplegen van onderstaand lijstje. De drie snelste beklimmingen van Alpe d'Huez zijn allemaal door Marco Pantani neergezet. De betreurde Italiaan pakte in 1994 een eerste keer uit in de schaduw van winnaar Roberto Conti om vervolgens één jaar later de puntjes op de i te zetten met een absolute recordtijd. Ook in 1997 was Pantani de beste. Ondanks zijn onmiskenbaar klimtalent houden we het maar best op 'andere tijden, andere zeden'. Zo kwam in de meest recente Tour-beklimmingen alleen Nairo Quintana in de buurt. De Colombiaan realiseerde in 2015 een tijd van 39:23 en is daarmee 'slechts' 22ste. Chris Froome deed in hetzelfde jaar 40:43 over de 13,8 kilometer. (DMM)

