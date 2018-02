Een rechtszaak waard chips die niet kraken 09 februari 2018

Doritos wil een nieuwe soort chips op de markt brengen die vrouwen in gezelschap van mannen niet meer in de verlegenheid brengt. Volgens de fabrikant vinden vele vrouwen het niet leuk dat de aardappelschijfjes een krakend geluid maken en dat ze na gebruik hun vingers moeten aflikken. "Want dat is onbeleefd." Mannen zouden daar heel wat minder moeite mee hebben. "Geluid maken in het openbaar vinden zij niet erg, ze likken na consumptie met plezier hun vingers af en gieten zelfs ook de resterende kruimels schaamteloos hun keel in."

