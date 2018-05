Een rampenplan en meer dan 500 noodoproepen 24 mei 2018

Ook gisteren had het KMI code oranje afgekondigd, maar het verwachte noodweer bleef beperkt tot enkele plaatsen. Zo zette een wolkbreuk in het Oost-Vlaamse Sint-Lievens-Houtem de straten blank. Het gemeentelijk rampenplan werd afgekondigd. Ook de brandweer van Herzele werd overstelpt met oproepen. In het centrum van Dilbeek, waar net wegenwerken aan de gang waren, ontstond een kleine modderstroom. In Nederhasselt bij Ninove sloeg de bliksem in, waardoor bewoners een tijd zonder stroom zaten. Het noodnummer 1722 voor niet-dringende interventies blijft nog zeker tot vanochtend bereikbaar. Tussen de activatie van het noodnummer, dinsdag om 12 uur, en gistermiddag liepen 518 oproepen binnen naar aanleiding van het onweer. Die gingen vooral over wateroverlast, maar ook over blikseminslagen en omgewaaide bomen. Voor 112-directeur Erwin Hertens heeft 1722 zijn nut bewezen. "Dankzij dat nummer raakt het noodnummer 112 niet overbelast tijdens een onweer en moeten mensen die in levensgevaar verkeren, niet nodeloos lang wachten." (PhG)

