Eén punt vanavond en Club kan gerust zijn 19 april 2018

Club Brugge kan (bijna) op beide oren slapen in de titelstrijd. Om die '(bijna)' te schrappen, weet Club wat gedaan vanavond: zeker een punt pakken tegen Charleroi. Want: dan bedraagt de voorsprong minstens 4 punten. En sinds de invoering van de play-offs in het seizoen 2009-2010 is het nog nooit gebeurd dat een ploeg die na vier speeldagen op 4 punten van de leider staat, alsnog kampioen wordt. Op 3 punten wel: Anderlecht deed dat in 2014. Na vier speeldagen zag de stand er toen als volgt uit: 1. Standard 39; 2. Club Brugge 38; 3. Zulte Waregem 37; 4. Anderlecht 36. Aan het eind van de rit pakte Anderlecht de titel met 51 punten, Standard volgde op twee lengtes. (GLA)