Een primetimeprogramma over aarsklachten? In 1986 kon het

Dat de openbare omroep zich ooit wel heel serieus van zijn informatieopdracht kweet, bewijst Steven Van Herreweghe. Voor de tweede aflevering van 'Van algemeen nut' snorde hij uit de VRT-archieven een gezondheidsprogramma op dat zich volledig wijdde aan aarsklachten. En dat in primetime. Een dikke drie decennia geleden presenteerde ene Rosemarie Daelman 'Gezondheidsmagazine', een programma dat de kijker informeeerde over allerlei gezondheidskwesties. Op 16 april 1986 was het thema er eentje om in te kaderen: aarsproblemen en -klachten. Van Herreweghe spoorde Rosemarie op en praat in 'Van algemeen nut' over de vrij expliciete beelden van toen.

