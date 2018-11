Een prijs krijgen Vlaamse Televisiesterren nog, een feestje daarentegen... 20 november 2018

00u00 0

En de winnaars van de Vlaamse Televisiesterren zijn ... ook zónder gala-avond bekend. Dit jaar géén tromgeroffel, genomineerden met trillende handen of emotionele speeches, want de prijzen voor beste acteurs, presentatoren en programma's worden niet feestelijk uitgereikt. Jarenlang was de Nacht van de Vlaamse Televisiesterren nochtans hét BV-feestje van het jaar. Maar de tv-stations hadden amper nog interesse om hun eigen sectorawards uit te zenden,

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN