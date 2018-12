Een premier houdt de eer aan zichzelf 19 december 2018

In de Wetstraat geldt een traditie dat een regering nooit valt in het parlement. Vaak sneuvelde een kabinet wel omdat de druk van oppositie en publieke opinie te nijpend werd en de onenigheid in de meerderheid te groot, maar alle regeringen die de jongste decennia vielen, hielden de eer aan zichzelf. Ook deze keer wordt dat gebruik gerespecteerd. Toen premier Michel gisteravond te horen kreeg dat de oppositiepartijen - inclusief N-VA - van plan waren om te stemmen over een motie van wantrouwen, wachtte Michel die vervelende stemming niet af. Hij kondigde in de Kamer zelf zijn vertrek naar de koning aan, in de stijl van Leo Tindemans. (DDW)