Een picasso van de panda €490 28 augustus 2018

00u00 0

Panda Yang Yang, die in dierentuin Schönbrunn in Wenen verblijft, heeft een heel speciale hobby: schilderen. Yang Yang houdt haar kwast, die natuurlijk gemaakt is van bamboe, zelf vast en dat is volgens haar verzorger heel erg uniek. De kunstwerkjes van de panda gaan voor 490 euro over de toonbank. Yang Yang schildert wel enkel in haar lievelingskleuren zwart en wit. Met de opbrengst zal een fotoboek over de panda's in de zoo van Wenen worden gemaakt. (PhG)

