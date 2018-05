Eén pas voor 100 musea 16 mei 2018

Vanaf september kun je met de gloednieuwe museumpas meer dan 100 musea bezoeken in België. Voor 50 euro krijg je een jaar lang toegang tot de vaste collecties van alle deelnemende musea in Vlaanderen, Brussel en Wallonië. "In Nederland bestaat de Museumkaart al meer dan 30 jaar en die heeft meer dan een miljoen gebruikers. In België hopen we ook op zo'n groot succes", zegt cultuurminister Sven Gatz (Open Vld). De kopers van de eerste 6.000 passen kunnen die al in avant-première gebruiken vanaf juni, in een aantal musea. Pashouders zullen ook gratis of met stevige kortingen naar tijdelijke tentoonstellingen kunnen. De inkomsten van de museumpas gaan rechtstreeks naar de musea.