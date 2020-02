Exclusief voor abonnees Eén pakt begin maart uit met Tom Boonen, Philippe Geubels en Vlaamse 'First Dates' 14 februari 2020

Nog twee woensdagavonden mag Kobe Ilsen de stand van ons land onderzoeken in 'Op één'. Hij wordt vanaf 4 maart opgevolgd door Tom Boonen en diens 'Tom Fietst', het realityprogramma waarin de Vlaamse wielerheld inspirerende mensen ontmoet die op hun eigen manier de fiets gebruiken om de wereld beter te maken. In de eerste aflevering trekt Tom naar Denemarken, waar hij leert hoe fietsen met senioren hen weer levensvreugde schenkt. Op donderdag loopt 'Vandaag over een jaar', van en met Cath Luyten, stilaan op zijn einde. In de plaats komt het tweede seizoen van 'Is er een dokter in de zaal?', de humoristische panelquiz over gezondheid met Philippe Geubels als gastheer. Ook nieuw, vanaf begin maart op donderdag, is de Vlaamse 'First Dates', het realityprogramma waarin vrijgezellen hun kans wagen tijdens een blind date op restaurant. (MC)

