Exclusief voor abonnees Een pak steun van de koning 25 april 2020

Nu bpost een ongeziene hoeveelheid pakjes te verwerken krijgt, verdienen de postmedewerkers wat steun. Koning Filip bezocht daarom gisteren het distributiecentrum in het Waals-Brabantse Eigenbrakel, nadat hij eerder al langsging in twee ziekenhuizen. De koning - beschermd met mondmasker - onderstreepte het belang van het werk dat er verzet wordt. "Je maakt mensen gelukkig. Dat is echt van levensbelang. Bravo!", zei hij aan een werknemer. Het personeel bleef de voorbije weken grotendeels op post, met zelfs minder zieken dan voor de lockdown.

