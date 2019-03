Eén overloper kost Waalse regering haar hele meerderheid 19 maart 2019

00u00 0

Net als de federale regering, heeft ook de Waalse regering geen meerderheid meer in het parlement. De regering-Borsus, die bestaat uit MR en cdH, had bij haar aantreden een nipte meerderheid van 38 op 75 zetels. Gisteren raakte bekend dat MR-parlementslid Patricia Potigny overstapt naar de nieuwe partij van MR-dissident Alain Destexhe. Die kondigde twee weken geleden aan dat hij zijn eigen partij zou oprichten: Liste Destexhe, een soort Franstalige N-VA. Volgens Destexhe is het niet de bedoeling om de Waalse regering te doen vallen, maar wel om de laatste teksten nog te kunnen aanpassen als hij dat nodig vindt. Dat MR en cdH nu voor elke beslissing de steun van Potigny zullen moeten zoeken, brengt de nieuwe partij in een machtpositie - ook al heeft ze maar één zetel. MR en cdH zouden er in bepaalde dossiers ook voor kunnen kiezen om op zoek te gaan naar steun of dissidenten bij de linkse partijen.

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen