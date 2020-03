Exclusief voor abonnees Eén op zes Gentse agenten ziek 23 maart 2020

In verschillende politiekorpsen beginnen de eerste zieken op te duiken. Bij de Gentse flikken was het voorbije weekend 17% afwezig - goed voor één op de zes of 204 politiemensen. Aspirant-inspecteurs die stage lopen, steken daarom een tandje bij. Ze lopen mee met een ervaren politievrouw of -man, zodat er meer ploegen op straat kunnen worden ingezet.

