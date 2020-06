Exclusief voor abonnees Een op zes bouwbedrijven sluit niet tijdens bouwverlof 22 juni 2020

00u00 0

Een op zes bedrijven gaat dit jaar minder lang of zelfs helemaal niet dicht tijdens het bouwverlof, zo meldt VTMNIEUWS. Dat is drie keer meer dan de vorig jaren. De bouwsector kreunt onder het werk dat zich heeft opgestapeld doordat vele werven zeven weken stillagen. In juli gaat in de meeste bouwbedrijven doorgaans de deur gedurende drie weken dicht, maar dit jaar zegt 16% dat ze geen of minder bouwverlof zullen opnemen, zo blijkt uit een rondvraag van de Bouwunie. "Enerzijds blijven ze open om de achterstand in te halen, maar ook om een volledige sluiting te vermijden", zegt Jean-Pierre Waeytens.

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen