Eén op zes Belgen is arm 15 juni 2019

Het armoederisico blijft stijgen in België. Vorig jaar werd 16,4% van de bevolking - of één op de zes - als arm beschouwd. Dit wil zeggen dat hun beschikbare inkomen lager lag dan 1.187 euro per maand (voor een alleenstaande). Het gaat om het hoogste niveau sinds de start van de metingen in 2004, zo meldt statistiekbureau Statbel. In 2017 ging het nog om 15,9%. Werklozen, eenoudergezinnen en huurders lopen een groter risico op armoede. Mensen met hooguit een diploma lager secundair onderwijs zijn zelfs vier keer vaker arm dan de hoogst opgeleiden (27,8% tegenover 6,4%). De cijfers komen er een dag nadat al gebleken was dat één op de zeven jonge kinderen in Vlaanderen opgroeit in kansarmoede.