Eén op vijf krijgt onterecht zorgbudget 16 september 2019

00u00 0

Eén op de vijf zorgbehoevenden verloor vorig jaar na controle zijn maandelijkse zorgbudget van 130 euro. Dat is een stijging in vergelijking met vroeger. Wie zwaar zorgbehoevend is, kan in Vlaanderen via zijn ziekenfonds een premie aanvragen. Meer dan 260.000 mensen krijgen vandaag zo'n budget. Om te bepalen of iemand daar recht op heeft, voert de overheid jaarlijks zo'n 4.500 controles uit. Vorig jaar verloor 19,9% van de gecontroleerden dat budget. Om het systeem objectiever en wetenschappelijker te maken, gaat de overheid vanaf 2021 met een nieuwe schaal werken.

