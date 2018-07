Eén op tien zelfstandigen ouder dan 65 16 juli 2018

Zelfstandigen blijven ook na de pensioengerechtigde leeftijd werken. Van alle zelfstandigen was 9,4% in 2016 ouder dan de pensioenleeftijd van 65 jaar. In totaal waren 99.000 zelfstandigen nog actief na hun 65ste, zo berekende hr-dienstverlener Acerta op basis van recente cijfers van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen (RSVZ). "Velen hebben jarenlang financië̈le inspanningen gedaan en een klantenbestand opgebouwd", aldus Acerta. "Het is voor hen niet vanzelfsprekend om van de ene op de andere dag te stoppen met werken. Bovendien moeten heel wat zelfstandigen het met een minimumpensioen van ongeveer 1.300 euro per maand doen. Een appeltje voor de dorst is dan welkom."