Eén op de vier luistert al digitaal naar radio

Al ruim een kwart van de radioluisteraars kiest voor de digitale versie. Dat meldt Digitale Radio Vlaanderen, het samenwerkingsverband tussen onder meer VRT en DPG Media. Gisteren startte de week van de digitale radio, waarin de zenders de technologie promoten met campagnes en acties. Digitaal luisteren kan via het internet en via digitale tv, maar vooral het aantal DAB+-luisteraars ging de hoogte in. Dat is digitale radio via een speciaal daarvoor uitgerust toestel, thuis of in de auto. In 2018 luisterde 3% van de radioluisteraars via DAB+, dit jaar steeg dat tot 9% . Zo'n 39% van de nieuw verkochte wagens kan DAB+ ontvangen. Volgens een Europese richtlijn zijn de constructeurs vanaf 20 december 2020 verplicht om DAB+ te voorzien in nieuwe wagens.

