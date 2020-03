Exclusief voor abonnees Eén op de vier bedrijven in nood door coronavirus 23 maart 2020

Als er twee maanden geen inkomsten binnenvloeien, dan kan een kwart van de bedrijven dat niet aan. Ze beschikken over onvoldoende eigen middelen als burffer om zo'n crisisperiode door te komen. Nog eens 30% zou in acute nood komen. Dat blijkt uit een onderzoek dat bedrijfsdataexpert Graydon vorige week opstartte om de impact van het coronavirus op onze economie in kaart te brengen. Sectoren die zich het meest in de gevarenzone bevinden, zijn de horeca en het hotelwezen, de groot- en detailhandel, de reisbureaus, uitzendkantoren, verhuur- en leasebedrijven, transporteurs, garagehouders en autohandelaars. De crisis dreigt niet alleen bijzonder breed in het Belgische bedrijfsleven in te hakken, maar ook erg diep. Vóór de uitbraak van corona telde Graydon een kleine 110.000 kerngezonde bedrijven in ons land. Dat cijfer dreigt na twee maanden te zakken tot 42.000 - nog goed voor ongeveer één op de tien Belgische firma's.

