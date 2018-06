Eén op de twintig bestuurders rijdt slaperig rond 20 juni 2018

Eén op de twintig autoritten in ons land wordt uitgevoerd door een slaperige bestuurder. Dat blijkt uit een steekproef van Vias Institute bij 3.500 Belgen. Bij sommige omstandigheden komt slaperigheid nog veel vaker voor. Zo stelde Vias vast dat bij mensen die een ongeval of bijna-ongeval hebben gehad in de voorbije 12 maanden, bijna 15 % van alle trajecten wordt afgelegd door een vermoeide bestuurder. Ook leeftijd speelt een rol. Bij jongeren tussen 18 en 30 jaar wordt gemiddeld 14 % van de verplaatsingen gedaan door een slaperige chauffeur. Om slaperigheid tegen te gaan worden lapmiddelen gebruikt, zoals naar muziek luisteren, met de passagier praten of het raam openzetten. Deze zaken helpen echter niet of slechts kortstondig. Het allerbeste wat je kan doen, is pauzeren, wisselen van bestuurder of gewoon stoppen om te slapen.

