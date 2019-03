Eén op de tien heeft fysiek zwaar werk 06 maart 2019

Ruim vier op de tien (43%) Belgische werknemers doen hun job al zittend. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. We zitten daarmee iets boven het EU-gemiddelde van 39%. Zwaar fysiek werk, onder meer in de bouw, is dagelijkse kost voor 11% van de Belgische werkenden.