Een op de drie transgenders is jonger dan 18
Ingrid De Vos

10 juli 2019

05u00 0 De Krant Eén op de drie Belgen die zich aanmeldt bij het Genderteam van het UZ Gent is tussen de 12 en de 18 jaar. "Hun aandeel is fel toegenomen tegenover het begin van de jaren 2000, maar blijft de laatste jaren hangen", zegt professor Guy T'Sjoen. "We hadden verwacht dat de jongeren sneller een groot aandeel zouden innemen, maar dat gebeurt voorlopig niet."

Het totale aantal mensen dat voor het eerst op gesprek komt voor een geslachtsverandering blijft toenemen. "Vorig jaar meldden 456 Belgen zich bij ons. In 2016 en 2017 waren dat er nog 300, in 2010 slechts 30", aldus T'Sjoen.

Hoeveel transgenders er precies zijn in België is een vraag die niet te beantwoorden valt. "Wij tellen enkel wie zich aanbiedt voor zorg. Wie nog nadenkt, elders gaat of hormonen via internet bestelt, kennen wij niet. Een grove schatting is dat er in ons land 30.000 transgenders zijn." (IDV)