Eén op acht werknemers meldde zich al onterecht ziek 15 februari 2019

Eén op de acht werknemers in België heeft zich ooit al ziek gemeld terwijl hij of zij eigenlijk in goede gezondheid was. Dat blijkt uit cijfers van hr-dienstverlener Securex. De meesten (31%) deden dat om te zorgen voor een ziek familielid. Andere redenen: nood aan rust na een drukke periode (17%), een belastende woon-werkverplaatsing of moeilijke combinatie van werk en privéleven (17 %) en conflicten met leidinggevenden of collega's (13 %). Jongeren melden zich vaker 'vals ziek' dan 25-plussers, net als werknemers met een contract van bepaalde duur of een interimjob. In beide gevallen deed één op de vier het al eens. Die twee groepen zouden zich volgens Securex immers minder sterk verbonden voelen met hun team.

