Eén op acht niet blij met kerstcadeau 27 december 2018

Bijna één op de acht Vlamingen is niet tevreden met het cadeau dat voor hem of haar onder de kerstboom lag. 83,5% van de gulle schenkers maakte een ander blij, maar 16,5% sloeg de bal compleet mis. Dat blijkt uit een rondvraag van 2dehands.be, De Kringwinkel, Troc.com en Cash Converters bij 2.000 Vlamingen. De cijfers zijn van vorig jaar, maar de trend lijkt zich dit jaar voort te zetten: de eerste 'foute' cadeaus doken maandagavond om 20 uur - tussen de kalkoen en de kerststronk - al op op de tweedehandssites. "Dit jaar waren een parfum van Hugo Boss, een tegoedbon voor Netflix en een airfryer de eerste 'foute' zoekertjes", zegt 2dehands.be. "Vaak gaat het om spullen die we dubbel hebben, of helemaal niet willen, maar waar we wel iemand anders blij mee kunnen maken."

