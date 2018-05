Een ode aan Diana, wijn van 33 euro & ex-lieven in de zaal: 'Royal wedding' maakt Britten nu al gek NOG 12 KEER SLAPEN Sabine Vermeiren

07 mei 2018

05u00 0 De Krant The madness has begun. Met nog 12 dagen te gaan voor de grootste trouwerij van het jaar, is in Engeland de gekte losgebarsten. In de tabloids en op elke straathoek: de royal wedding is het enige wat er nog toe doet. Intussen raken over het huwelijk van Meghan en Harry ook steeds meer details bekend. De bloemist en de wedding cake, bijvoorbeeld. Maar ook dat het een ode wordt aan Diana en dat Meghans gescheiden ouders samen hun opwachting zullen maken.

De Britten hebben het lang moeten doen met wat basisinfo. Er was de datum en er was de locatie, maar verder niets. Naarmate de datum van 19 mei naderde, kwamen daar details bij. Kensington Palace verstond de kunst om dat er allemaal heel naturel te laten uitzien. Nu eens een tweet, dan weer een vlotte Instagram-post. De realiteit was enigszins anders: een team van zes mensen is met het lekken van die details maandenlang fulltime bezig geweest. Sinds Harry in november zijn verloving met Meghan Markle aankondigde, is niks nog toeval geweest. Elke letter en elke komma zijn onder een vergrootglas gelegd. En elk bericht werd gelost op de perfect berekende seconde van de grootste impact. Choreografie is alles, zéker binnen een voornaam koningshuis zoals dat van de Britten.

Over die details zélf: dat zijn er intussen wel wat. Zo zal het huwelijk zich voltrekken in St George's Chapel, op het domein van Windsor Castle. Voor Harry is dat een belangrijke plek: hij werd er gedoopt. Zeshonderd mensen zullen erbij mogen zijn als Meghan 'I do' zegt tegen Harry. Omdat het geen staatshuwelijk is - Harry is geen troonopvolger - zullen dat geen politici zijn. Als Theresa May, Donald Trump en Barack Obama de ceremonie willen volgen, zullen ze dat thuis op hun televisie moeten doen.

