Exclusief voor abonnees Een nieuwe spits? Het probleem ligt elders, Club 27 januari 2020

00u00 0

Vier tegengoals in drie wedstrijden, twee gelijke spelen na elkaar. Tegen Zulte Waregem en KV Kortrijk dan nog. Da's toch even vreemd opkijken voor Club Brugge. In plaats van met één been in de bekerfinale te staan en op KV Kortrijk een 0-2 te consolideren, gaf het telkens een voorsprong uit handen. Twee keer door individuele fouten achterin. Vorige woensdag nog een flater van Mignolet, gisteravond op Kortrijk onoordeelkundig uitstappen van Deli (2x) en chaotisch verdedigen van zijn ploegmaats rondom zich. Vandaar: het thema dezer dagen bij Club beperken tot de zoektocht naar een nieuwe, sterke, vlotscorende spits, is de waarheid geweld aandoen. Blauw-zwart moet opnieuw secuur beginnen verdedigen. Nog eens de nul zien te houden. Dan mag je voorin eens een kans meer of minder missen, want scoren doet Club telkens toch. (NP)

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis