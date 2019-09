Exclusief voor abonnees Eén nieuwe naam bij Red Flames 25 september 2019

6-1-winst tegen Kroatië in de openingsmatch van de EK-kwalificatiecampagne, dus wijzigt Red Flames-bondscoach Ives Serneels niet veel aan zijn selectie voor het tweede duel in Roemenië (08/10). Standard-spits Lola Wajnblum is de enige nieuwe naam. (GVS)