Eén nieuwe helling in Ronde van Vlaanderen 13 december 2018

Op enkele kleine wijzigingen na blijft het parcours van de Ronde van Vlaanderen zoals het dit jaar was. De startplaats situeert zich nog steeds in Antwerpen, de finish ligt in de Minderbroedersstraat in Oudenaarde. Nieuw in het parcours is de derde helling: de Ladeuze. Die hindernis in Maarkedal is 1.000 meter lang en heeft een maximale stijgingsgraad van 16%. Daarnaast krijgt 'Vlaanderens Mooiste' voor vrouwen een iets pittigere finale. Zo wordt de beklimming van de Taaienberg, op 40 kilometer van de eindstreep, toegevoegd. (XC)